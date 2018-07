Cristiano Ronaldo é escalado no Real e jogará pela 1ª vez na temporada

O astro Cristiano Ronaldo vai disputar seu primeiro jogo na temporada 2016/2017 do futebol europeu neste sábado, após se recuperar da lesão no joelho esquerdo sofrida na final da última edição da Eurocopa, quando a seleção portuguesa superou a francesa em duelo definido na prorrogação.

O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, confirmou nesta sexta-feira que Cristiano Ronaldo vai atuar neste sábado, no duelo em que o Real Madrid vai receber o Osasuna, no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.

"Estamos felizes em tê-lo de volta e nós tentaremos mantê-lo bem", disse Zidane "Este é o seu primeiro jogo da temporada, 60 dias desde o seu último", lembrou o treinador do Real Madrid.

Quatro dias depois, o clube espanhol começará a defender o seu título da Liga dos Campeões a Europa, quando vai receber o português Sporting, clube que Cristiano Ronaldo defendeu nos primeiros anos da sua carreira profissional.

O craque está afastado dos gramados desde 10 de julho, quando se lesionou em uma disputa com o atacante francês Dimitri Payet logo no primeiro tempo da vitória portuguesa por 1 a 0. Desde então, sem Cristiano Ronaldo, o Real Madrid conquistou o título da Supercopa da Europa e também ganhou seus dois primeiros jogos pelo Campeonato Espanhol.

Além de Cristiano Ronaldo, Zidane também explicou que o atacante francês Karim Benzema está pronto para disputar seu primeiro jogo na temporada. O treinador, no entanto, não utilizará diante do Osasuna o colombiano James Rodriguez e os brasileiros Marcelo e Casemiro, que serão poupados após defenderem suas respectivas seleções nacionais.