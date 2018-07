Real Madrid faz mistério sobre a volta de Cristiano Ronaldo

O Real Madrid ainda não sabe se poderá contar com Cristiano Ronaldo para o duelo de volta diante do Manchester City pelas semifinais da Liga dos Campeões. Ou, pelo menos, não quer revelar. Nesta quarta-feira, o clube fez mistério e não se manifestou sobre a lesão muscular que tirou o português do jogo de ida, o empate por 0 a 0 na Inglaterra, na última terça.

Cristiano Ronaldo foi submetido a exames na coxa direita lesionada nesta quarta. A imprensa espanhola garantiu que os testes mostraram que não houve ruptura no bíceps femoral do jogador, mas o Real manteve o silêncio e não se pronunciou sobre a contusão, mantendo a dúvida para o confronto de volta da próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu.

A expectativa era que Cristiano Ronaldo atuasse na última terça-feira, já que cogitava-se que a lesão sofrida na semana passada diante do Villarreal não fosse grave, mas o português sequer ficou no banco.

As câmeras da tevê inglesa chegaram a flagrar o jogador conversando com seus companheiros e minimizando o problema físico. "Eu vou esperar pela próxima partida. Se fosse a final, eu jogaria."

Até o técnico Zinedine Zidane contribuiu para o mistério na terça-feira, ao comentar de forma bem superficial sobre a ausência de Ronaldo. "Ele sentiu algo e não se sentiu confortável. Esperançosamente, ele estará em forma para a segunda partida", declarou.