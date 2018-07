Cristiano Ronaldo é flagrado xingando Zidane após substituição

Jogando no último sábado diante do Las Palmas, o Real Madrid empatou por 2 a 2, no Campeonato Espanhol. A partida, porém, ficou marcada pela reação do craque Cristiano Ronaldo, ao ser substituído quando o time vencia por 2 a 1, na etapa final. Irritado com a alteração, o português, com cara de poucos amigos, foi flagrado xingando o técnico Zidane, que optou pela entrada de Lucas Vázquez.

No vídeo é possível perceber o camisa 7 descontente no banco de reservas. "Su p***madre" (a p*** da sua mãe) e "f**-se", foram algumas das ofensas ditas.

Ciente do descontentamento do jogador, Zidane, em entrevista coletiva, tratou de colocar panos quentes na situação e revelou que optou pela substituição visando a partida contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, pela fase de grupos da Liga dos Campeões, nesta terça-feira.

Por mais que o Real Madrid esteja na primeira colocação do Campeonato Espanhol com 14 pontos, a fase de Cristiano Ronaldo não é das melhores. O jogador balançou as redes somente duas vezes nesta temporada, diante do Osasuna e contra o Sporting, de Portugal. A média de 0,50 gols por jogo é bem inferior ao seu histórico pelo clube espanhol, com 1,04 gols por embate.