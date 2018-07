Cristiano Ronaldo e Kim Kardashian são vistos juntos em Madri

A modelo e atriz americana Kim Kardashian e o jogador português Cristiano Ronaldo foram vistos recentemente dividindo uma mesma mesa em um restaurante de Madri, informou a imprensa americana.

Segundo informações passadas por uma fonte próxima a Kim à revista americana UsMagazine, o casal teve um jantar romântico na segunda-feira da semana passada no restaurante El Dorado.

Testemunhas citadas pela publicação garantem que os dois foram vistos se beijando e em um momento "muito afetuoso".

As fotografias mostravam Kim, de 29 anos, e Ronaldo, de 25, saindo do restaurante separadamente em direção à residência do jogador do Real Madrid, onde a moça passou várias horas.

Segundo a fonte disse a revista, ambos se conheceram recentemente em Los Angeles e, quando o atacante português soube que a modelo estava em Madri, decidiu encontrá-la.

Conforme a UsMagazine, Kim foi ao estádio Santiago Bernabéu para assistir à partida entre o Real Madrid e Barcelona, disputada no último dia 10.

O casal "só está se divertindo", explicou a fonte da publicação. "Os dois viajam muito, portanto, é fácil que se encontrem", acrescentou.

A modelo e o jogador de futebol americano Reggie Bush, dos Saints, de Nova Orleans, acabaram uma relação de três anos no mês passado.