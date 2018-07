Cristiano Ronaldo é liberado e não disputará 3º lugar da Copa das Confederações

A eliminação da seleção portuguesa nas semifinais da Copa das Confederações, definida com a derrota nos pênaltis para o Chile na última quarta-feira, foi o último de Cristiano Ronaldo na competição. O astro foi liberado para conhecer os seus filhos gêmeos recém-nascidos e não vai participar da disputa do terceiro lugar.

Os filhos de Cristiano Ronaldo nasceram antes do começo da Copa das Confederações, sendo que o astro ainda não os conheceu pessoalmente. "Estou muito contente por finalmente poder estar com meus filhos pela primeira vez", escreveu o astro do Real Madrid em seu perfil no Facebook.

A partida que valerá o terceiro lugar da Copa das Confederações será disputada no próximo domingo em Moscou, com Portugal enfrentando a seleção que sair derrotada na semifinal desta quinta-feira entre Alemanha e México.

Cristiano Ronaldo também agradeceu o comando da seleção portuguesa pela compreensão por aceitar liberá-lo. A Federação Portuguesa de Futebol indicou que o goleador lhe avisou sobre os nascimentos dos gêmeos antes do início da Copa das Confederações, e assinalou que agora está liberado "para que possa conhecer os seus filhos".

O astro do Real Madrid também tem um filho de sete anos, que leva o seu nome. Cristiano Ronaldo é um dos artilheiros da Copa das Confederações com dois gols marcados, empatado com Timo Werner e Lars Stindl, ambos da seleção alemã, que ainda tem dois jogos a disputar na competição na Rússia, que serve como evento-teste para a Copa do Mundo de 2018.