Cristiano Ronaldo e Messi rivalizam em números por seleções

Com carreiras incontestáveis, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi protagonizam há seis anos a briga pelo título da Bola de Ouro da Fifa para saber quem é o melhor do mundo. A rivalidade entre ambos não se restringe aos seus feitos no Real Madrid e Barcelona, respectivamente. Pelas seleções de seus países, os atacantes também possuem médias semelhantes e nesta quarta-feira, no Old Trafford, em Manchester, eles terão a oportunidade mais uma vez de mostrar quem é o melhor, em amistoso entre Portugal e Argentina.

Na partida, que acontece às 17h45, o português Cristiano Ronaldo, favorito para ser eleito pela terceira vez o Bola de Ouro, terá a chance de se aproximar do rival argentino, que já conquistou o prêmio quatro vezes. Mesmo tendo se enfrentado apenas uma vez por suas seleções, os jogadores protagonizarão outra disputa individual.

Sem ser unanimidade entre os torcedores argentinos por nunca ter atuado profissionalmente no país, Messi possui números impressionantes pela seleção. O atacante de 27 anos, que estreou pela equipe em 2005, foi o mais jovem a marcar pela Argentina em uma Copa do Mundo (contra Sérvia e Montenegro, em 2006, aos 18 anos). Nesta quarta, vai igualar Oscar Ruggeri, tornando-se o quinto jogador que mais atuou com a camisa argentina (97 vezes).

Capitão da seleção argentina no vice da Copa do Mundo de 2014, o atacante do Barcelona também surpreende pelo número de gols. Com 45, média de 0,46, Messi fica atrás apenas de Gabriel Batistuta como jogador que mais vezes marcou pela seleção. O ex-centroavante da Fiorentina e Roma fez 56 gols.

PORTUGUÊS

Por mais que a média de gols de Cristiano Ronaldo seja mais baixa (0,44), sua representatividade e números totais são superiores aos de Messi em relação às atuações na seleção. Maior artilheiro da história de Portugal, com 52 gols, o atacante está a 11 partidas de ultrapassar Luis Figo e se tornar o atleta que mais vezes vestiu a camisa da seleção do selecionado português.

Tendo estreado em 20 de agosto de 2003, o jogador, que se tornou titular durante a campanha de Portugal na Eurocopa de 2004, em que sua seleção foi vice-campeã, é capitão da equipe desde a Copa de 2010, e possui 117 partidas representando a equipe de seu país.

UM CONFRONTO

Pelas seleções, os jogadores se enfrentaram apenas uma vez. Em 9 de fevereiro de 2011, Portugal e Argentina fizeram amistoso na cidade de Genebra em que o atacante do Barcelona se saiu melhor. Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, Messi deu assistência para Ángel Di María abrir o placar, que foi empatado sete minutos depois, com gol marcado por Cristiano Ronaldo, após bola desviada por Hugo Almeida. O jogador do Barcelona, no entanto, deu números finais à partida em cobrança de pênalti, aos 45 minutos da etapa final, que selou a vitória dos sul-americanos.

Para chegar próximo à média de Messi e "empatar" com o argentino no duelo de seleções, Cristiano Ronaldo espera que o conhecimento do fator campo o ajude. Jogador do Manchester United entre 2003 a 2009, o atacante português tornou-se conhecido mundialmente e conquistou seu primeiro título de melhor do mundo em 2008, atuando no gramado do Old Trafford.

Após ser vendido, Cristiano Ronaldo voltou ao estádio em Manchester apenas uma vez. Pelas oitavas de final da Liga dos Campeões de 2013, o Real Madrid visitou o United na partida de volta e, além de ovacionado pelos torcedores, o português fez o gol da virada por 2 a 1, que garantiu a classificação do time espanhol.