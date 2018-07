Cristiano Ronaldo e Pepe mostram 'boa evolução'

OIEIRAS - Cristiano Ronaldo e Pepe não puderam defender a seleção de Portugal no amistoso deste sábado, contra a Grécia, em Oeiras, porque se recuperam de problemas médicos. Mas, segundo comunicado da Federação Portuguesa de Futebol, os dois estão mostrando "boa evolução" no tratamento.

Campeões europeus com o Real Madrid no sábado passado, os dois jogadores se apresentaram à seleção, para a disputa da Copa do Mundo, contundidos. Cristiano Ronaldo tem uma lesão muscular na coxa esquerda e Pepe sofreu uma contusão muscular na perna direita.

Segundo a federação, ambos realizaram exames de ressonância magnética neste sábado. E, conforme comunicado da entidade, "mostram boa evolução das referidas lesões". Assim, a torcida portuguesa pode ficar um pouco mais aliviada com a recuperação de dois titulares da seleção.

Pepe sequer entrou em campo na final da Liga dos Campeões, enquanto Cristiano Ronaldo foi para o sacrifício e aguentou os 120 minutos da decisão contra o Atlético de Madrid, quando o Real Madrid acabou conquistando o título europeu. Agora, ambos estão concentrados para a Copa.

Eles tentam se recuperar a tempo da estreia na Copa, no dia 16 de junho, quando Portugal enfrentará a Alemanha na Arena Fonte Nova, em Salvador. Nesse mesmo grupo, a seleção portuguesa ainda jogará contra Gana e Estados Unidos.