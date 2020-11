Cristiano Ronaldo é poupado, e Juventus tropeça diante do Benevento no Italiano

A Juventus não sabe vencer no Campeonato Italiano sem Cristiano Ronaldo. Foram cinco jogos na competição sem o astro e, pela quarta vez, o triunfo não veio. Neste sábado, o time deixou escapar preciosos pontos na visita ao Benevento, após sair em vantagem e ceder o 1 a 1 fora de casa.

O técnico Andrea Pirlo sabe da importância de Cristiano Ronaldo na Liga dos Campeões e vem deixando a estrela fora de jogos que antecedem as partidas da competição. Quer o português inteiro e descansado na disputa da principal competição europeia.

Mesmo com a classificação garantida antecipadamente, os italianos ainda sonham em fechar a fase no primeiro lugar do grupo. São 9 pontos diante de 12 do Barcelona. Para isso, precisam ganhar no Dínamo de Kiev, na quarta-feira, e depois, no dia 8 de dezembro, no confronto direto na casa dos espanhóis.

Com a cabeça na Liga dos Campeões, o Italiano vai ficando em segundo plano. São três pontos a menos que o líder Milan e um jogo a mais. Eneacampeã e acostumada a andar no topo, a Juventus ocupa a quinta colocação, somente.

Neste sábado, no Vigorito, a Juventus até começou bem e abriu o marcador. Morata fez 1 a 0. Depois de deixar escapar pontos diante do caçula Crotone, nada de repetir a dose. Mas os donos da casa, também recém-promovidos, fizeram bonito e não tiveram medo da gigante. Foram para cima e buscaram o 1 a 1 com Gaetano Letizia.

Daí, se trancaram. Sem Cristiano Ronaldo, faltou criatividade para a Juventus furar o paredão defensivo rival. Amargou o terceiro empate sem o português no Italiano. Nos outros jogos desfalcado do astro, foram uma vitória e uma derrota.