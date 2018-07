Cristiano Ronaldo e presidente do Atlético do Madrid se estranham

SÃO PAULO - Dias após o jogo em que o Real Madrid venceu o clássico com o Atlético de Madrid por 3 a 1, Cristiano Ronaldo, durante entrega de prêmios feita pelo jornal espanhol AS, encontrou o presidente do Atlético, Enrique Cerezo, e o clima ficou quente entre ambos.

Após ser ignorado pelo dirigente, que se sentou na mesma mesa em que estava o atacante sem o cumprimentar, Cristiano Ronaldo lembrou da falta dura sofrida na partida, feita pelo zagueiro Perea. “Me pegaram de novo, hein?”, disse o português.

Rapidamente, Cerezo rebateu o comentário do jogador, apontando alguns atletas do Real, que também seriam desleais. O Camisa 7 do clube madrilenho não perdeu tempo e afirmou: "Você está falando dos melhores do mundo."

A provocação foi gravada e divulgada por diversos sites esportivos, como o Marca, o Mundo Deportivo, da Espanha, e o Record, de Portugal. O episódio vem gerando muita repercussão.