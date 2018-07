Cristiano Ronaldo elogia trabalho de Carlo Ancelotti e mira título

MADRI - Prometendo estar 100% para a final da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo é a grande esperança do Real Madrid para a conquista da tão desejada "La Décima", como todos ligados ao clube se referem àquela que seria a décima conquista da equipe na principal competição interclubes da Europa.

"É um troféu que há muitos anos procuramos. Sentimos isso desde o primeiro dia que entramos no clube, sentimos a pressão positiva que é ganhar a Liga e agora estamos a um passo pequeno disso. São momentos que ficam marcados na nossa vida. Vivo a emoção de poder jogar. É um momento único, um momento especial", comentou Ronaldo, em entrevista ao site oficial da Uefa.

Além de falar sobre a final em si e da possibilidade do título, o craque português fez elogios ao trabalho do técnico Carlo Ancelotti, que deu um padrão tático ao time, que tem como característica marcante os contra-ataques fulminantes, resolvidos em poucos passes até o gol. "É uma equipe muito rápida, que faz gol com quatro cinco toques. É um ataque muito rápido, com jogadores muito rápidos na frente, faz muito gols. É uma equipe boa de se assistir. É um jogo objetivo, com qualidade, com coisas bonitas. O Real gosta de brilhar, de fazer os torcedores felizes", exaltou.

Sobre o treinador em si, apontou, nas entrelinhas, as diferenças entre Ancelotti e seu antecessor, o pouco amigável José Mourinho. "Acho que o ponto forte do Ancelotti é a tranquilidade que ele transmite aos jogadores. É o que eu gosto mais nele, é uma pessoa muito positiva, pensa sempre positivo, e transmite isso aos jogadores". A final da Liga dos Campeões acontece sábado, em Lisboa, envolvendo pela primeira vez clubes da mesma cidade. O Real Madrid não conquista o título desde a temporada 2001/2002, enquanto o Atlético nunca venceu o torneio.