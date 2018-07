Cristiano Ronaldo está a sete gols da marca obtida por Pelé em 1958

SÃO PAULO - Cristiano Ronaldo está perto de bater uma marca anotada por Pelé em 1958. Nesta terça-feira, contra o Copenhague, em partida válida pela última rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões, o português marcou seu 68.º gol em 2013. Pelé, há 54 anos, fez 75 gols em jogos oficiais - 66 pelo Santos e nove pela seleção brasileira. Cristiano, que deve entrar em campo mais três vezes neste ano, anotou 58 pelo Real Madrid e dez com a camisa de Portugal.

O recorde de Pelé durou 14 anos, até o atacante Gerd Müller, do Bayer de Munique e da seleção da Alemanha, balançar as redes 85 vezes entre janeiro e dezembro de 1972. Foram 72 com a camisa do Bayern e 13 pela Alemanha. No ano passado, contudo, Messi superou a marca do alemão ao fazer 91 gols (79 pelo Barcelona e 12 pela seleção seleção argentina). Zico, em 1979, fez 72: 65 pelo Flamengo e sete pelo Brasil.

Concorrendo à Bola de Ouro da Fifa ao lado de Messi e Ribéry, Cristiano Ronaldo vem batendo recordes na temporada. Na vitória por 2 a 0 sobre o Copenhague, o português marcou seu nono gol na Liga dos Campeões, na melhor marca da história da competição nos jogos da fase de grupos. O jogador ainda perdeu um pênalti no fim do segundo tempo. No Campeonato Espanhol, o camisa 7 fez 17 gols em 14 partidas disputadas.

Ronaldo chegou à marca de oito hat-tricks em 2013. O melhor jogador do mundo em 2008 marcou três gols contra o Celta de Vigo (4 a 0), Getafe (4 a 0), Sevilla (4 a 1), Galatasaray (6 a 1), Sevilla (7 a 3), Real Sociedad (5 a 1), Irlanda do Norte (4 a 2) e Suécia (3 a 2). O jogador deve entrar em campo contra o Olimpic Xativa, em casa, pela Copa do Rei, além do Osasuna e do Valladolid pelo Campeonato Espanhol.

JOGOS OFICIAIS

O número de gol marcados por Pelé em 1958 não contabiliza as partidas amistosas. Naquele ano, o camisa 10 do Santos entrou em campo 68 vezes e marcou 89 gols. O recorde foi batido no ano seguinte quando o craque fez 126 gols e 104 partidas. Em 1961 e 1966, Pelé voltou a superar a marca de 100 gols.