'Cristiano Ronaldo está acima de todos', diz goleiro da seleção espanhola

MADRI - Atravessando excelente fase com a camisa do Real Madrid e também pela seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo teve o seu grande momento exaltado pelo goleiro Iker Casillas. O ídolo espanhol destacou que o atacante merece todos os prêmios individuais em disputa no momento, sendo o principal deles a Bola de Ouro que a Fifa entregará em janeiro ao melhor jogador do mundo de 2013.

"Não há dúvidas. Agora Cristiano Ronaldo está acima do resto (dos jogadores) e merece todos os títulos individuais. Vive um momento excepcional. Ele mostra isso jogo a jogo com o desejo e a ambição que tem", disse o goleiro do Real Madrid, durante evento no qual apoiou uma campanha contra a prática de bullying nas escolas da Espanha.

A boa fase de Cristiano Ronaldo deixa Casillas otimista em relação aos próximos objetivos do Real Madrid, que foca principalmente a busca dos títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol nesta temporada do futebol europeu.

"Estamos fazendo bem as coisas e esperamos que em quatro ou cinco meses possamos conquistar os nossos objetivos. Estamos trabalhando para ganhar a Liga (Espanhola) e a Champions, mas vamos ser comedidos nos elogios, porque eles nos enfraquecem. Esperemos que este time consiga ganhar a Copa da Europa (Liga dos Campeões) que estamos há 11 anos sem conquistar, um outra Liga a mais e a Copa do Rei. Estamos nos preparando para isso", completou.