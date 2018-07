Cristiano Ronaldo está apto a jogar, garante médico português

A seleção de Portugal se aproxima do seu último jogo no Grupo G, na quinta-feira, contra Gana, com chances muito remotas de classificação. Tendo que golear os africanos - além de torcer por uma goleada da Alemanha sobre os Estados Unidos - é importante ter Cristiano Ronaldo em campo, o que foi garantido pelo médico da seleção, Henrique Jones, nesta terça.

"Clinicamente, Cristiano Ronaldo está em condições", disse Jones, sem entrar em detalhes sobre as condições físicas do atacante. "Não sei o que é estar 100%, mas ele está apto a jogar", desconversou.

Sofrendo com lesões há meses, Cristiano Ronaldo vem sendo acompanhado de perto pelo especialista, que manteve contato com o departamento médico do Real Madrid. Segundo o médico português, o melhor jogador do mundo teve uma evolução muito boa.

"Cristiano teve a lesão no tendão patelar em 6 de abril e depois teve também a contusão muscular. Estive acompanhando as duas e Cristiano nunca treinou como está treinando agora", garantiu.

Portugal tem garantida a presença do craque do time, mas terá outras baixas importantes na quinta, todas em razão de problemas físicos sofridos antes e durante a Copa. Os desfalques para a última partida são Fábio Coentrão, Rui Patrício, Hugo Almeida e Hélder Postiga. O confronto entre Portugal e Gana está marcado para as 13 horas da próxima quinta-feira, no Estádio Nacional de Brasília.