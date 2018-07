Cristiano Ronaldo está melhor que Messi, diz Marcelo

A três dias do maior clássico do futebol espanhol, e um dos maiores do mundo, o clima esquenta cada vez mais. Um dos maiores atrativos deste confronto entre Barcelona e Real Madrid, que acontecerá na próxima segunda-feira, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol, será o confronto entre dois dos melhores jogadores do planeta: Messi e Cristiano Ronaldo. E, de acordo com o lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, seu companheiro português leva a melhor no momento.

"Messi é um grande jogador, mas Cristiano também é. Cristiano está mesmo um pouco melhor agora, é meu amigo e esperamos que marque um gol no Barcelona", declarou o brasileiro, que vive grande fase na carreira e é titular do Real Madrid.

Se o clássico normalmente já é importante pela rivalidade, o confronto de segunda-feira ganha ainda mais destaque por conta da briga pela liderança do campeonato. A equipe de Madri está na frente, com 32 pontos, enquanto o Barcelona ocupa a segunda colocação, um ponto atrás. Apesar de reconhecer que a vitória será fundamental para a caminhada rumo título, Marcelo não acredita que a partida definirá o campeão.

"Vai ser um clássico um pouco melhor do que os que temos vividos e esperamos poder ganhar porque será um passo importante para o título. No entanto, se conseguirmos a vitória nesta partida não vamos ganhar o campeonato no Camp Nou", afirmou o lateral brasileiro.

Em Madri desde 2007, Marcelo demorou para se firmar na equipe. Atuou como meia, chegou a nem ser relacionado para algumas partidas, mas, com a chegada do técnico português José Mourinho, no começo desta temporada, virou titular absoluto da lateral e passou a se destacar.