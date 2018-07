Cristiano Ronaldo está perto de se tornar o maior artilheiro do Real

Cristiano Ronaldo está bem perto de se tornar o maior artilheiro do Real Madrid. Deverá conseguir isso em breve, talvez ainda nesta temporada, certamente na próxima. Depois de marcar cinco gols contra o Granada, na vitória dos merengues por 9 a 1, o atacante português chegou à marca de 300 gols com a camisa do Real. Balançar as redes é seu negócio, gasolina que o move em campo.

Dois passos vão colocar Cristiano Ronaldo em posto mais alto no clube merengue. Um deles mais curto, o que foi dado pelo lendário Di Stefáno em décadas passadas. Alfredo di Stéfano tem sete gols a mais que o português no Real Madrid, mesmo atuando no meio de campo. Ele também ficou no Santiago Bernabéu por dez temporadas, enquanto o Cristiano Ronaldo completa sua sexta. Com tamanha sede de gols, em semanas ele deve passar da terceira para a segunda posição.

O outro passo é mais largo. São 23 gols que separam Cristiano Ronaldo de Raúl, o maior artilheiro que o Real já teve em sua história. Com a média de 1,04 gols por partida, em menos de 20 jogos a marca será superada. Na Espanha, sobretudo em Madri, ninguém duvida que Cristiano Ronaldo tenha condições de se tornar lenda ainda nesta temporada, afinal de contas, trata-se de um atacante capaz de fazer cinco gols em uma única partida, que já marcou quatro gols em 90 minutos três vezes, e fez três gols em 23 ocasiões.