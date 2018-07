Cristiano Ronaldo está recuperado e pronto para voltar a jogar

Ronaldo lesionou o tendão da perna em jogo do Campeonato Espanhol em 23 de novembro e ficou de fora das vitórias do Real na Liga dos Campeões sobre o Galatasaray e no Espanhol diante do Real Valladolid, na semana passada.

"Eu não tenho mais uma lesão", disse Ronaldo em uma cerimônia de premiação em Madri.

"Estou bem há alguns dias. Nós preferimos não adiantar as coisas contra o Valladolid, mas eu vou estar disponível para o próximo jogo, com certeza", acrescentou o jogador de 28 anos, que está em ótima fase nesta temporada.

Ronaldo marcou 14 gols em seus últimos sete jogos pelo clube e pela seleção de seu país antes de sua lesão e é um dos favoritos para ganhar a Bola de Ouro, cujo prêmio será anunciado no próximo mês.

O ex-jogador do Manchester United foi o último jogador a ganhar o prêmio, em 2008, antes de o atacante argentino Lionel Messi receber o troféu por quatro anos seguidos.

"Estou em boa forma", disse Ronaldo. "É possível que seja o melhor início de temporada da minha carreira, mas os últimos anos também foram muito bons."

(Reportagem de Iain Rogers)