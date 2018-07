Cristiano Ronaldo está 'trabalhando como animal', diz Mourinho

MADRI - O criticado atacante do Real Madrid, Cristiano Ronaldo, pode não estar atravessando o melhor período de sua carreira, mas continua "trabalhando como um animal" pela equipe, disse o técnico José Mourinho antes do confronto de quarta-feira com o arquirrival Barcelona, pela Copa do Rei.

Ronaldo foi vaiado por alguns torcedores no estádio Santiago Bernabéu, do Real, após algumas partidas ruins desde a derrota para o Barça no superclássico do mês passado, pelo Campeonato Espanhol.

O ex-jogador do Manchester United reagiu recusando-se a comemorar um gol na vitória por 5 a 1 sobre o Granada. O jogo de quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Rei, será o primeiro reencontro do português com a torcida desde então.

Numa entrevista coletiva nesta terça-feira, Mourinho disse que a atuação de Ronaldo na vitória por 2 a 1 sobre o Real Mallorca, no sábado, tinha sido a sua melhor da temporada, apesar de ele não ter ampliado seu saldo de 21 gols na liga espanhola.

"Ele trabalhou como um animal e fez exatamente o que o time precisava", disse Mourinho.

"Ele não precisa marcar ou ser o melhor em campo sempre. Eu disse a ele que ninguém pode falar dele depois do que ele trabalhou no segundo tempo. Quando o time ganha todo mundo é responsável, e quando perde todo mundo é responsável também. Simples."

Mourinho conseguiu apenas uma vitória em oito jogos contra o Barcelona desde que chegou ao Real no final da temporada 2009/2010, quando Ronaldo marcou na prorrogação o gol que deu uma vitória por 1 x 0 na final da Copa do Rei do ano passado.