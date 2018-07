Cristiano Ronaldo exalta conquistas em 'melhor temporada da carreira'

Uma taça da Liga dos Campeões e outra da Eurocopa. A temporada 2015/2016 dificilmente poderia ter sido melhor para Cristiano Ronaldo. E, nesta quarta-feira, um dia antes da eleição de melhor jogador da Europa, o atacante português admitiu que, em termos de títulos, ele viveu o melhor momento de sua carreira.

"Ganhei a Liga dos Campeões e a Eurocopa com meu país, foi um ano extraordinário para mim. Em relação a troféus, nunca tive um ano melhor", comentou o português, que concorre ao prêmio com o francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, e o galês Gareth Bale, seu companheiro de Real Madrid.

"Os dois títulos significaram o mesmo individual e coletivamente, porque fui o artilheiro da Liga dos Campeões e fiz uma boa Eurocopa, então fomos capazes de ganhar os troféus mais importantes. Assim, foi o máximo, uma excelente temporada pra mim", acrescentou.

Favorito disparado ao prêmio desta quinta-feira, que será entregue durante o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo falou sobre a expectativa de obter mais uma conquista. "É um privilégio. Desde que o prêmio existe quase sempre estive entre os finalistas, então é uma honra. É o sinal de uma grande temporada no nível individual e coletivo com o Real Madrid. É um momento bonito de minha carreira, estou feliz", comemorou.

Embora tenha demonstrado entusiasmo com a possível conquista, o atacante acrescentou que já obteve o principal durante a temporada. "Seria algo muito importante para mim (vencer o prêmio de melhor jogador europeu). É, claro, um troféu individual. O mais importante foi ganhar troféus com a equipe, mas gostaria de ganhá-lo", avaliou.