Cristiano Ronaldo exalta feito do Real Madrid: 'Ganhamos e somos os melhores'

Grande destaque da final da Liga dos Campeões neste sábado, ao marcar dois gols na goleada do Real Madrid sobre a Juventus, por 4 a 1, em Cardiff, Cristiano Ronaldo festejou muito o título e exaltou o grande feito de sua equipe na temporada, que foi bicampeã europeia e campeã espanhola.

"Ganhamos e somos os melhores", enalteceu o atacante português, eleito o melhor jogador da decisão e responsável direto pelo 12º título do Real Madrid na Liga dos Campeões. "É um recorde merecido, estamos muito contentes."

Tão impressionante quanto a temporada do Real Madrid foi o desempenho de Cristiano Ronaldo nos últimos jogos - foram 16 gols em dez partidas. O atacante português também faturou sua quarta Liga dos Campeões (três pelo clube espanhol e uma pelo Manchester United), marcou 12 gols na competição e conquistou outra impressionante marca: foi o artilheiro do mais badalado torneio de clubes pela quinta vez consecutiva. Tornou-se, ainda, o primeiro jogador na história a marcar em três finais.

"Foi uma temporada impressionante e terminar o ano com uma Liga dos Campeões e outro recorde me faz muito feliz. No nível pessoal, fiz uma temporada muito boa e me preparei para isto", avaliou o atacante, que aproveitou para agradecer a torcida madrilenha. "Muito obrigado aos torcedores pelo apoio que nos deu tanto no Espanhol como na Liga. Esta conquista é deles."

Além dos torcedores, Cristiano Ronaldo também exaltou outro personagem determinante ao título do Real Madrid: o técnico Zinedine Zidane. "Ele sempre acreditou muito em nós e sabe que somos uma equipe boa, assim como demonstramos no segundo tempo", acrescentou o português, lembrando que o jogo estava 1 a 1 até o intervalo. "Zidane nos deu um incentivo muito bom no intervalo e avisou que acreditava em nosso time."