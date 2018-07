Cristiano Ronaldo fará estreia no Italiano pela Juventus contra o Chievo Verona

A Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano) e a Lega Calcio, empresa que organiza o Campeonato Italiano, divulgaram nesta quinta-feira a tabela da temporada 2018/2019 da competição, muito mais valorizada com a transferência do atacante português Cristiano Ronaldo para a Juventus, a atual heptacampeã nacional. E o jogo de estreia do craque será fora de casa, em Verona, no dia 19 de agosto, um domingo, contra o Chievo Verona.

+ Cristiano Ronaldo fecha acordo com fisco espanhol para pagar R$ 82 milhões e evitar prisão

Já apresentado oficialmente, Cristiano Ronaldo segue de férias depois de disputar a Copa do Mundo da Rússia - caiu com Portugal nas oitavas de final para o Uruguai - e começará a treinar junto com seus companheiros na próxima segunda-feira já nos Estados Unidos, onde a Juventus está fazendo a sua pré-temporada e jogará partidas amistosas por um torneio com outros clubes da Europa.

Além de Chievo Verona x Juventus, a primeira rodada do Campeonato Italiano, nos dias 18 e 19 de agosto, tem como destaque o vice-campeão Napoli, com seu novo treinador Carlo Ancelotti, visitante a Lazio, no estádio Olímpico, em Roma. A Internazionale também atuará fora de casa contra o Sassuolo. Assim como a Roma, que estará em Turim para encarar o Torino. Já o Milan jogará no estádio San Siro, em Milão, contra o Genoa.

De volta à Série A, mas com cinco pontos a menos por causa de uma punição por tentativa de manipulação de resultado, o Parma fará a sua estreia contra a Udinese, no estádio Ennio Tardini, em Parma. A primeira rodada é completada por Atalanta x Frosinone, Bologna x SPAL, Empoli x Cagliari e Sampdoria x Fiorentina.

A primeira partida de Cristiano Ronaldo pelo Campeonato Italiano no Juventus Stadium, em Turim, será na semana seguinte, no dia 26 de agosto, em um duelo contra a Lazio. Pelo turno, outros confrontos de destaque da equipe acontecerão na sétima rodada contra o Napoli, em casa, na 12.ª contra o Milan como visitante e uma sequência da 15ª a 17.ª rodadas contra Internazionale (mandante), Torino (visitante) e Roma (mandante).

O clássico chamado de "Derby della Madonnina" entre Milan e Internazionale serão realizados nos dias 21 de outubro, pela nona rodada, e 17 de março de 2019, pela 28.ª. Já o duelo romano entre Roma e Lazio acontecerão em 30 de setembro (sétima rodada) e 3 de março (26.ª).