Cristiano Ronaldo faz 2, Juventus vence a Udinese e pressiona a Inter de Milão

Cristiano Ronaldo viveu a sensação de marcar pela primeira vez dois gols em um mesmo jogo pela Juventus nesta temporada. O astro português brilhou e comandou o time de Turim na vitória por 3 a 1 sobre a Udinese, neste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano.

A vitória leva a Juventus de volta à liderança, com 39 pontos. O posto, no entanto, não é definitivo, e o time de Turim terá de torcer para a Inter de Milão, que tem 38, não vencer a Fiorentina neste domingo, para se manter na ponta. A Udinese ocupa a 17ª colocação, com 16 pontos.

Vindo de atuações irregulares nos últimos jogos, a Juventus se apresentou melhor neste domingo. Em que pesa a fragilidade da Udinese, dominou o adversário e criou várias oportunidades de gol. Higuaín e Dybala não marcaram, mas tiveram ótima atuação e, ao lado de Cristiano Ronaldo, foram os destaques da equipe treinada por Maurizio Sarri.

O placar foi encaminhado no primeiro tempo. Cristiano Ronaldo marcou aos nove, ampliou aos 37, e o zagueiro Bonucci selou o triunfo aos 45 minutos. O argentino Ignacio Pussetto descontou para a Udinese nos acréscimos da partida.

Em casa, o Milan tropeçou mais uma vez no torneio nacional ao empatar sem gols com o Sassuolo. O time de Milão, que teve Paquetá em campo apenas no segundo tempo, não consegue reagir na competição e ocupa apenas o décimo lugar, com 21 pontos. O Sassuolo é o 14º colocado, com 16.

Em outros jogos neste domingo, Verona e Torino empataram em 3 a 3 e o Bologna superou a Atalanta, sexta colocada e uma das surpresas da competição, por 2 a 1.