Cristiano Ronaldo faz dois e Real Madrid goleia em casa

Com a fácil vitória em casa, o Real Madrid chegou aos 54 pontos, sete atrás do líder Barcelona. Na briga pela artilharia, que também envolve os dois maiores clubes da Espanha, a disputa está equilibrada. Tanto Cristiano Ronaldo quanto o argentino Lionel Messi já marcaram 24 gols na competição.

O triunfo merengue começou a ser construído logo no início da partida. Titular neste domingo, Kaká abriu o placar aos oito minutos. Antes do intervalo, Cristiano Ronaldo fez sua parte em campo com seus dois gols - aos 21 e aos 42 minutos.

Na segunda etapa, poucos minutos antes de ser substituído pelo argentino Di María, Kaká acertou um forte chute no travessão. Aos 27, a Real Sociedad diminuiu em um gol contra do zagueiro Arbeloa, que deu azar depois da defesa do goleiro Casillas em um chute de Tamudo. Mas o Real Madrid conseguiu a goleada com o primeiro gol do atacante togolês Adebayor pela equipe merengue em um chute cruzado aos 44 minutos.

Em outro jogo disputado neste domingo, o Sevilla tropeçou em casa ao empatar sem gols com o lanterna Malaga. O resultado colocou o time de Sevilha, que conta com os brasileiros Luís Fabiano e Renato, na sétima colocação com 31 pontos. O Malaga, do meia-atacante Júlio Baptista, soma 18.

