Cristiano Ronaldo faz exame, mas escalação é incerta mesmo se estiver recuperado

A Juventus ainda aguarda para saber se poderá utilizar Cristiano Ronaldo na partida contra o Barcelona, nesta quarta-feira, em Turim, pela Liga dos Campeões da Europa. Na véspera do duelo, o técnico Andrea Pirlo explicou que o craque português se submeteu a novo exame para detectar se está recuperado do coronavírus. "Devemos esperar pelo resultado, ele fez o teste e à noite teremos o resultado final", afirmou.

Pirlo destacou, porém, que a escalação de Cristiano Ronaldo não está garantida mesmo se ele estiver livre da doença, já que será preciso avaliar a condição física depois de muitos dias sem treinar.

"Vamos aguardar o resultado do teste. Se for negativo, veremos o que nós fazemos; No momento, tudo está no ar. Quando tivermos o resultado decidiremos", acrescentou o técnico italiano. "Não é fácil jogar depois de 15 dias de inatividade. Vamos ver. Esperemos que tenhamos esse problema", acrescentou.

Já sem Cristiano Ronaldo, a Juventus estreou na Liga dos Campeões na semana passada, na Ucrânia, com vitória por 2 a 0 sobre o Dínamo de Kiev. Para o duelo desta quarta-feira, o time tem problemas na defesa, com os desfalques confirmados de Giorgio Chiellini e do holandês Matthijs De Ligt, contundidos. Já Bonucci, em fase final de recuperação de lesão, é dúvida - ele se machucou no domingo, no empate por 1 a 1 com o Verona, pelo Campeonato Italiano.

Mas, claro, todas as expectativa envolvem a possibilidade do primeiro duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo desde 2018, quando o craque português se transferiu para a Juventus. "Messi e Cristiano fazem coisas extraordinárias há 15 anos e continuam no topo. Eles fazem parte da história. Eu costumava muitas vezes enfrentar o Messi como jogador e amanhã será o primeiro como treinador ", disse Pirlo.