Cristiano Ronaldo volta a jogar na Inglaterra e faz reestreia neste sábado pelo Manchester United

Cristiano Ronaldo fará sua reestreia pelo Manchester United neste sábado, às 11h (horário de Brasília) diante do Newcastle, pela 4ª rodada da Campeonato Inglês. O astro português volta ao Old Trafford, casa dos "Diabos Vermelhos", para iniciar a missão de recuperar a autoestima do clube, que não vence a competição nacional há oito anos e não ergue um troféu internacional há quatro.

O jogador de 36 anos não esteve em campo na vitória da seleção portuguesa por 3 a 0 sobre o Azerbaijão, na terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa, e treinou com os novos companheiros durante a semana. Justamente pelo pouco tempo de treinamento, sua titularidade não é garantida para a partida deste sábado. O Newcastle, com apenas um ponto em três jogos, pode ser um adversário ideal para o atacante recomeçar sua história em Manchester.

Há pouco mais de uma semana, o anseio do torcedor do United para ver Cristiano Ronaldo com a camisa do clube por pouco não deu lugar a um sentimento de ingratidão. Isso porque durante boa parte do período de transferências na Europa, o jogador cinco vezes eleito o melhor do mundo foi especulado no rival Manchester City. A equipe de Pep Guardiola via o astro português como uma boa alternativa no mercado após não conseguir tirar Harry Kane do Tottenham.

O United, no entanto, agiu com rapidez e negociou a contratação do astro português junto a Juventus por 25 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões). Poucos dias antes do acordo, Cristiano Ronaldo disse à diretoria da equipe de Turim seu desejo de deixar o clube após três anos, marcados por seguidos insucessos na Liga dos Campeões e a perda do título do Campeonato Italiano na última temporada para a Internazionale.

Revelado pelo Sporting Lisboa, Cristiano Ronaldo chegou ao United aos 18 anos, na temporada 2003-2004. Saiu seis anos depois já consagrado como um dos grandes nomes do futebol mundial, com nove títulos conquistados, incluindo três edições do Campeonato Inglês, além da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes da Fifa de 2008.

No Real Madrid, o português escreveu seu nome entre os maiores da história, com mais quatro títulos da Liga dos Campeões e outras quatro eleições de melhor do mundo, entre 2013 e 2017. Ele é o maior artilheiro da história do clube madrilenho, com 450 gols em nove temporadas.

O Manchester United está em terceiro lugar na Premier League, com 7 pontos, e espera um tropeço do Tottenham, líder isolado com 9, contra o Crystal Palace, para tentar alcançar a ponta da tabela. O United passou a ser candidato ao título com CR7 no elenco.