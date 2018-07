Cristiano Ronaldo festeja '1º treino duro' cumprido em pré-temporada na Juventus

Depois de ter se apresentado na segunda-feira, em Turim, para iniciar a sua pré-temporada pela Juventus, Cristiano Ronaldo comemorou o fato de que cumpriu nesta terça o seu "primeiro treino duro" como novo jogador da equipe italiana, que ele passará a defender após nove anos vestindo a camisa do Real Madrid.

No CT de Continassa, que fica nos arredores de Turim, o astro português realizou um trabalho no gramado que também contou com a presença do atacante brasileiro Douglas Costa, dos argentinos Paulo Dybala e Gonzalo Higuaín, do colombiano Cuadrado e o uruguaio Rodrigo Bentancur. Eles são os outros jogadores do time que acabam de voltar das férias após defenderem as suas respectivas seleções pelo menos até as oitavas de final da Copa do Mundo realizada na Rússia.

Cristiano Ronaldo usou a sua página na rede social Twitter para comentar o treinamento desta terça. Ele postou uma foto ao lado destes seus cinco novos companheiros de equipe durante momento de descanso da atividade e legendou a imagem com a seguinte frase: "Primeiro treino duro. Trabalho feito!".

Na última segunda-feira, o atacante português se apresentou no CT da Juventus para iniciar os trabalhos da pré-temporada, sendo que passará estas duas próximas semanas se preparando fisicamente e tecnicamente visando o começo de sua jornada pelo time, com o qual assinou acordo de quatro anos.

Por ter voltado das férias apenas nesta segunda-feira, ele ficou fora da excursão que a maior parte do elenco realiza nos Estados Unidos, onde nesta quarta-feira a equipe de Turim enfrentará um time formado por estrelas da Major League Soccer, a liga norte-americana de futebol, às 20h30 (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Após defender Portugal na Copa do Mundo e ser eliminado junto com sua seleção pelo Uruguai nas oitavas de final, Cristiano Ronaldo foi contratado junto ao Real Madrid pela Juventus em uma transferência de 100 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões naquela ocasião), além de custos adicionais de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 54 milhões).

O astro foi apresentado oficialmente como reforço na Juventus em 16 de julho, um dia após a final do Mundial, mas em seguida deixou a Itália e retornou para o seu período de férias. A primeira partida oficial do time na temporada 2018/2019 está marcada para 18 de agosto, contra o Chievo Verona, fora de casa, pelo Campeonato Italiano.

Porém, Cristiano Ronaldo afirmou, em sua apresentação oficial, que pretendia poder estar em campo pela primeira vez em uma partida já no dia 12, quando será realizado um amistoso entre os times A e B da Juventus - uma tradicional partida que faz parte da pré-temporada do clube e ocorre na cidade de Villar Perosa.