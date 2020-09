Cristiano Ronaldo festeja centésimo gol e garante vitória de Portugal

Recuperado de uma infecção em um dedo do pé direito, que o deixou de fora do jogo contra a Croácia, na sexta-feira, Cristiano Ronaldo foi o grande destaque na vitória da seleção portuguesa, nesta terça-feira, ao fazer os dois gols contra a Suécia, em Estocolmo, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo 3 da Série A da Liga das Nações.

Depois de ter duas tentativas frustradas pelas boas defesas do goleiro Olsen, o craque da Juventus abriu o placar, aos 47 minutos, após acertar bela cobrança de falta da intermediária. Foi o centésimo gol do astro português pela seleção nacional.

Mas ainda tinha mais. Aos 28 minutos da etapa final, o camisa 7 acertou um lindo chute colocado no ângulo superior esquerdo de Olsen, que se esticou todo, mas não conseguiu evitar o segundo gol de Portugal.

No outro jogo da chave, em Paris, a França repetiu diante da Croácia o resultado da final da Copa de 2018, ao marcar 4 a 2. Mesmo sem Mbappé, afastado após ser diagnosticado com covid-19, os franceses mostraram força, após saírem em desvantagem no placar.

Lovren, em bonita jogada, fez o primeiro gol croata, aos 18 minutos de jogo, mas os franceses conseguiram reverter ainda na primeira etapa, com Griezmann (aos 44), após jogada coletiva de todo o ataque, e um gol contra de Livakovic (aos 47). Martial finalizou na trave e a bola bateu nas costas do goleiro antes de entrar.

A Croácia não se entregou e obteve o empate com Brekalo, aos 11 minutos, depois de disputar a bola com toda a zaga francesa. Upamecano, de cabeça, após escanteio, aos 21, e Giroud, de pênalti, aos 33, garantiram mais três pontos para os franceses, que lideram o Grupo 3, ao lado de Portugal, ambos com seis pontos. Os portugueses levam vantagem no saldo de gols (5 a 3). Croácia e Suécia ainda não somaram pontos. As seleções voltam a jogar em 11 de outubro: Croácia x Suécia e França x Portugal.

OUTROS JOGOS

Pelo Grupo 2, a Bélgica goleou, de virada, a Islândia por 5 a 1, em Bruxelas. Fridjonsson abriu o placar para os visitantes, aos 11 minutos. Os belgas reagiram de forma imediata com Witsel, aos 13, e Batshuayi, aos 17. No segundo tempo, Mertens, Batshuayi mais uma vez e Doku construíram a goleada.

Após duas rodadas, os belgas assumiram a liderança da chave, com seis pontos, pois a Inglaterra só empatou fora de casa sem gols com a Dinamarca e alcançou apenas quatro. Dinamarqueses têm um e os islandeses ainda não pontuaram. As equipes voltam a jogar em 11 de outubro, quando a Islândia recebe a Dinamarca e a Bélgica visita a Inglaterra.

Pela Série C, dois jogos foram disputados no Grupo 1: Chipre 0 x 1 Azerbaijão e Luxemburgo 0 x 1 Montenegro. Pelo Grupo 2, Armênia 2 x 0 Estônia e Geórgia 1 x 1 Macedônia do Norte. Já na Série D, San Mariano perdeu por 2 a 0, em casa, para Liechtenstein na única partida disputada no Grupo 2.