Cristiano Ronaldo fica fora de convocação de Portugal

Um dia depois de ser eleito o melhor jogador da Europa pela Uefa na mesma cerimônia na qual foram sorteados os grupos da próxima Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo acabou ficando fora da lista de convocados da seleção portuguesa para o jogo do próximo dia 7 de setembro, contra a Albânia, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O técnico Paulo Bento acabou não incluindo o atacante na convocação desta sexta-feira por causa de "problemas físicos".

Embora o astro do Real Madrid tenha atuado pela sua equipe na última segunda-feira, quando ajudou o time a estrear no Campeonato Espanhol com vitória por 2 a 0 sobre o Córdoba, Paulo Bento afirmou nesta sexta, em entrevista coletiva, que o atleta "não está em condições de competir".

"A sua questão física, independentemente de ter competido regularmente (nos últimos jogos do Real), não lhe permite competir, segundo nosso departamento médico, e assim optamos por não o chamar", afirmou o treinador, ao falar sobre a situação do jogador que vem lutando com lesões no joelho desde a final da última Liga dos Campeões e da Copa do Mundo, no Brasil, onde ele atuou visivelmente fora das suas condições ideais.

Antes de estrear com o Real no Campeonato Espanhol, Cristiano Ronaldo defendeu o Real na final da Supercopa da Espanha, há uma semana, mas ele só foi colocado em campo pelo técnico Carlo Ancelotti após o intervalo, depois de ter se recuperado de uma lesão muscular. Na ocasião, pouco conseguiu fazer para evitar a derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, que faturou o título da competição.

A convocação desta sexta contou com a presença de 24 nomes, entre eles os de Fábio Coentrão e Pepe, companheiros de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Já o defensor Ruben Vezo, os meio-campistas Adrien Silva e Pedro Tiba e os atacantes Ricardo Horta e Bruma foram chamados pela primeira vez para defender a seleção principal do país.

Confira a lista de convocados da seleção portuguesa:

Goleiros - Eduardo (Dínamo Zagreb), Rui Patrício (Sporting) e Anthony Lopes (Lyon).

Defensores - João Pereira e Rúben Vezo (Valencia), André Almeida (Benfica), Fábio Coentrão e Pepe (Real Madrid), Antunes (Málaga), Ricardo Costa (Al-Sailiya) e Neto (Zenit).

Meio-campistas - William Carvalho e Adrien Silva (Sporting), Miguel Veloso (Dínamo de Kiev), Raul Meireles (Fenerbahçe), João Moutinho (Monaco), André Gomes (Valencia) e Pedro Tiba (Braga).

Atacantes - Nani (Sporting), Vieirinha (Wolfsburg), Bruma (Galatasaray), Éder (Braga), Ivan Cavaleiro (La Coruña) e Ricardo Horta (Málaga).