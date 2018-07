Cristiano Ronaldo ganha dia de folga após prêmios

Após brilhar na premiação do Campeonato Espanhol, Cristiano Ronaldo ganhou folga nesta terça-feira, véspera da estreia do Real Madrid na Copa do Rei. Com uma boa sequência de jogos nas últimas semanas, o atacante português tem boas chances de ser poupado da partida contra o Cornellà.

Cristiano Ronaldo foi liberado dos treinos desta terça depois de ganhar três prêmios na cerimônia que celebrou os melhores do Espanhol da temporada passada. O artilheiro daquela competição foi eleito o melhor atacante e melhor jogador, além de ter um dos seus 31 gols escolhido o mais bonito.

Sem o astro português e outros titulares, o técnico Carlo Ancelotti contou com alguns jogadores da base, como Raúl de Tomás, Lucas Torró e Jaime, na atividade. É possível que o treinador dê chance para os reservas no duelo desta quarta, poupando titulares para a sequência do Espanhol e da Liga dos Campeões.