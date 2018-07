Cristiano Ronaldo ganha homenagem e terá chuteira especial contra o Barcelona

SÃO PAULO - Cristiano Ronaldo ganhou uma chuteira especial da Nike em homenagem à temporada passada, quando conquistou a Bola de Ouro da Fifa. A expectativa é que o modelo seja usado pelo jogador do Real Madrid contra o Barcelona, no próximo dia 16, na final da Copa do Rei.

A edição feita especialmente para o craque português é intitulada de Mercurial Vapor IX CR7. A chuteira terá apenas 100 pares à disposição dos torcedores. As vendas começaram nesta terça-feira e podem ser feitas pelo site da empresa.

"Cristiano Ronaldo é um jogador excepcional, e nós queríamos celebrar todas as suas realizações nesta temporada com uma chuteira única para homenagear o seu incrível sucesso", disse Denis Dekovic, diretor de Design para a divisão de calçados da Nike Futebol.

Na semana passada, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo marcou o 14.º gol na edição, igualando a marca de Messi e Mazzola, nas temporadas 2011/2012 e 1962/1963, respectivamente.