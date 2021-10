Cristiano Ronaldo gasta R$ 375 mil para instalar câmara de gelo em casa, diz jornal

O atacante do Manchester United, Cristiano Ronaldo, desembolsou cerca de 50 mil libras (aproximadamente R$ 375 mil reais pela cotação de hoje) para transportar da Itália e instalar em sua casa, na Inglaterra, uma câmara de gelo de crioterapia com o bojetivo de melhorar o seu rendimento em campo. A informação foi divulgada pelo jornal britânico The Sun.

A câmara ajuda a tratar lesões e reabilitar o tecido humano por meio de um resfriamento de temperatura que pode chegar a -200ºC.

Embora passar mais de cinco minutos dentro da cápsula represente um perigo à saúde, a máquina pode ajudar no aumento da circulação sanguínea, na cicatrização mais rápida de feridas e na melhora do sistema imunológico do usuário.

É máquina de crioterapia é utilizada por Cristiano Ronaldo desde 2013, quando o atacante jogava pelo Real Madrid. Ela o seguiu até a Itália, quando o português atual pela Juventus, e voou agora para Manchester onde o português atua desde agosto.

Obcecado por cuidar do corpo, o uso da máquina de crioterapia é mais uma estratégia utilizada por CR7 para aperfeiçoar o seu rendimento nas partidas Com 36 anos, e cinco gols em sete jogos na temporada, Cristiano Ronaldo recentemente foi escolhido para estar na lista dos 30 possíveis ganhadores da Bola de Ouro deste ano, entregue pela revista francesa “France Football”.