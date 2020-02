Cristiano Ronaldo iguala recorde da Juventus em vitória sobre a Fiorentina

A Juventus deu neste domingo a resposta que sua torcida esperava à derrota para o Napoli, na rodada passada do Campeonato Italiano. Em seu estádio, o time alvinegro derrotou a Fiorentina por 3 a 0, com dois gols de pênalti de Cristiano Ronaldo, e ampliou sua vantagem na liderança da competição.

Com 52 pontos, a Juventus, campeã das últimas oito edições do Italiano, está seis à frente da Internazionale, que ainda neste domingo vai enfrentar a Udinese, fora de casa.

Contra a Fiorentina, Cristiano Ronaldo completou a nona partida consecutiva anotando pelo menos um gol. Assim, igualou o recorde da Juventus, que foi estabelecido pelo francês David Trezeguet em 2005. A maior sequência de jogos com gol na história do Campeonato Italiano é de 11, estabelecida pelo argentino Gabriel Batistuta (em 1994) e pelo italiano Fabio Quagliarella (no ano passado).

O placar do jogo pode levar a crer que a Juventus venceu comodamente, mas não foi assim. A Fiorentina, 14.ª colocada, com 25 pontos, jogou melhor durante boa parte do primeiro tempo e colocou os donos da casa contra as cordas. Aos 22 minutos, o goleiro Szczesny evitou o gol de Chiesa com uma excelente defesa.

Aos 37, ocorreu o lance que mudou a história da partida. Um chute de Pjanic bateu no braço de Pezzella, dentro da área da Fiorentina, e o pênalti foi marcado. A jogada foi revisada pelo VAR e a marcação, confirmada. Na cobrança, Cristiano Ronaldo colocou a Juventus em vantagem no marcador.

As coisas não ficaram mais fáceis para os octocampeões no segundo tempo, pois os visitantes batalharam pelo empate e chegaram perto dele algumas vezes. Faltou à Fiorentina, porém, mais precisão nas jogadas de ataque, aquele poder de fogo que separa os grandes times dos apenas razoáveis.

Uma vez mais, um pênalti tirou a Juventus do sufoco. O árbitro marcou a infração após um encontrão na área dos visitantes, para desespero dos jogadores da Fiorentina, que não concordaram com a marcação. De novo o lance foi revisado pelo VAR, que confirmou o pênalti. Cristiano Ronaldo marcou, então, seu 19.º gol no Italiano - ele tem quatro a menos do que o artilheiro, Ciro Immobile, da Lazio.

Nos acréscimos, quando a equipe de Florença já estava abatida, o zagueiro holandês De Ligt marcou o terceiro gol da Juventus com uma cabeçada firme após cobrança de escanteio feita pelo argentino Dybala.