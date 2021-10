Cristiano Ronaldo ironiza críticas: 'Num dia somos perfeitos, no outro porcaria'

Cristiano Ronaldo foi decisivo para o Manchester United ganhar do Tottenham, por 3 a 0, no sábado, e acabar com o jejum de quatro jogos sem vitórias no Campeonato Inglês após semana dura e de muitas cobranças. "Sem se importar" com as críticas, ele usou de ironia para desabafar após ter feito um gol e ter dado outra assistência no triunfo em Londres.

"As críticas estão sempre aí", disse o português à Sky Sports . "Para mim, não me incomoda porque já jogo futebol há 18 anos, então sei que um dia somos perfeitos e no outro dia (as pessoas dizem que) somos uma porcaria", afirmou. "Sei como é e temos de lidar com isso, mas é sempre melhor quando as pessoas te elogiam e ficam felizes com você."

O jogador falou sobre o momento difícil no Campeonato Inglês, no qual o United está somente em quinto lugar, oito pontos atrás do líder Chelsea e vinha de 4 a 2 para o Leicester e 5 a 0 contra o Liverpool.

"Às vezes a vida é assim, às vezes temos que passar por maus momentos e temos que mudar como fizemos contra o Tottenham. Foi difícil. Nós não esperávamos os dois últimos resultados no campeonato. Mas espero que desta vez tenhamos virado a página", observou, após os 3 a 0.

Revelou, contudo, ter passado por dias duros antes do reencontro com os triunfos. "Sabíamos que teríamos uma semana difícil depois de um resultado que não esperávamos (5 a 0)", acrescentou Cristiano Ronaldo. "A equipe estava um pouco pressionada, um pouco triste, mas sabíamos que podíamos dar uma boa resposta. E jogamos bem."

Depois de desencantar na casa do Tottenham, o United tem outras duas pedreiras pela frente. Visita a Atalanta pela Liga dos Campeões, terça-feira, e faz o clássico com o Manchester City, no sábado. Cristiano Ronaldo espera seguir conduzindo a equipe às vitórias na busca pessoal pelo 800° gol - está com 796.