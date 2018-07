Cristiano Ronaldo lembra Di Stéfano ao receber prêmio

O português Cristiano Ronaldo lembrou o argentino Alfredo Di Stéfano, um dos maiores nomes da história do futebol e do Real Madrid, ao receber a sua premiação por ter sido o artilheiro do Campeonato Espanhol na última temporada. "Eu quero aproveitar esta oportunidade para dizer que é muito ruim que Alfredo Di Stéfano não possa estar aqui para me dar o prêmio", disse Ronaldo durante o evento, nesta segunda-feira, em Madri.

Di Stéfano morreu após sofrer um ataque cardíaco em julho, com 88 anos. O atacante argentino ajudou o Real Madrid a ganhar cinco títulos seguidos europeus entre 1956 e 1960. Ele foi eleito o jogador europeu do ano em 1957 e 1959 e nomeado presidente honorário do clube espanhol em 2000.

O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, disse no último sábado que Ronaldo era um "herdeiro digno de Di Stefano". "Eu vi muitos vídeos dele, porque não o vi jogar, e ele foi fenomenal", disse Ronaldo. "Estar ligado a ele é um privilégio e uma honra. É algo que me motiva a trabalhar mais. Eu o conhecia pessoalmente desde que cheguei em Madri, e para mim ele era uma pessoa excepcional".

Ronaldo marcou 31 gols no Campeonato Espanhol da última temporada, quando o Real Madrid terminou em terceiro lugar atrás do campeão Atlético de Madrid e do vice Barcelona.

Nesta temporada, Ronaldo, o atual Bola de Ouro da Fifa, vem mantendo a sua boa fase, com 23 gols em 17 partidas pelo Real Madrid, sendo 18 no Campeonato Espanhol, liderado pelo seu time, com dois pontos de vantagem para o Barcelona após 11 rodadas.

"Talvez eu esteja jogando o meu melhor, estou tentando melhorar em relação ao ano passado", disse Ronaldo. "Estou feliz, o time está jogando bem e cada vez melhor. Meus números de gols e assistências não estão ruins".