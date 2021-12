Cristiano Ronaldo está infeliz no Manchester United e se oferece para jogar no Barcelona, diz jornal

O noticiário esportivo da Espanha ficou agitado nesta terça-feira após a notícia de que Cristiano Ronaldo teria se oferecido para jogar no Barcelona. Segundo o jornal Mundo Depotivo, o atacante do Manchester United entrou em contato com o técnico Xavi através do zagueiro Piqué, de quem é amigo, e seu empresário já estaria negociando as tratativas com o Joan Laporta, presidente do clube catalão, para uma transferência em janeiro.

De acordo com a publicação, o astro português de 36 anos está infeliz na sua segunda passagem pelo Manchester United e não está convencido dos métodos de trabalho de Ralf Rangnick, que recentemente assumiu o comando da equipe. O time ocupa apenas a sétima posição no Campeonato Inglês, com 28 pontos, e corre risco de não conseguir uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

O suposto interesse de ambas as partes, porém, não seria fácil de ser concretizado. Isso porque os altos valores do negócio esbarram na questão do fair play financeiro da La Liga, empresa responsável pelo Campeonato Espanhol. Para contar com o gajo, o clube teria de diminuir os salários de outros jogadores do elenco.

Cristiano Ronaldo já teria até mesmo onde morar em Barcelona. Ainda de acordo com o Mundo Deportivo, Piqué entrou em contato com Lionel Messi, que teria aceitado ceder sua casa na cidade para o jogador português. O argentino atualmente vive com a família na França, onde atua pelo PSG.

A imprensa catalã destaca ainda que o fato do Barcelona estar disputando a Liga Europa após a eliminação na Liga dos Campeões não seria empecilho para a negociação. O jogador vê a competição como uma oportunidade de conquistar um título no qual Messi não venceu pelo clube.

Cristiano Ronaldo deixou a Juventus em agosto depois de três temporadas, período no qual conquistou dois títulos do Campeonato Italiano, da Copa da Itália e da Supercopa da Itália. O craque tinha como objetivo recolocar o United na prateleira dos clubes mais competitivos da Europa, mas o plano não está saindo como o imaginado.

A possibilidade de um acerto com o Barcelona causa estranheza justamente porque foi pelo maior rival, o Real Madrid, que o português viveu os melhores momentos da carreira. Com o time merengue conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões, além de ser eleito o melhor jogador do mundo por quatro vezes, entre 2013 e 2017.