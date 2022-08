Com Cristiano Ronaldo no banco, Manchester United estreia com derrota no Campeonato Inglês

Com Cristiano Ronaldo em ação somente a partir do segundo tempo, o Manchester United decepcionou seus torcedores em sua estreia no Campeonato Inglês. O astro português entrou em campo somente aos 7 minutos da etapa final, no lugar do brasileiro Fred, e não conseguiu evitar a derrota de 2 a 1 da sua equipe para o modesto Brighton, no Old Trafford, neste domingo.

O time visitante começou assustando aos 6 minutos em chute de Trossard após pressão na saída de bola do Manchester. Com muitas falhas na marcação e sem conseguir articular jogadas de ataque, a equipe do técnico Erik ten Hag apresentou um futebol burocrático e foi se tornando presa fácil.

Com mais liberdade para trabalhar a bola, o Brighton chegou ao primeiro gol aos 29 minutos. Welbeck recebeu passe de Trossard e serviu Gross, que livre de marcação, só empurrou para as redes. A torcida começou a vaiar o Manchester, mas o pior ainda estava por vir na etapa inicial. Gross aproveitou rebote de Dea Gea e fez seu segundo gol no jogo: 2 a 0.

Cristiano Ronaldo entrou em cena aos 7 minutos no lugar do brasileiro Fred. Pressionado pelas vaias, o time passou a ser mais incisivo e diminuiu com um gol contra de Mac Allister. O Manchester partiu com tudo em busca do empate, mas o Brighton recuou o time conseguiu resistir à pressão. O resultado já deixa o ambiente no gigante inglês em alerta já que, ainda na pré-temporada, Cristiano Ronaldo já havia manifestado interesse em trocar de clube.