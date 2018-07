Cristiano Ronaldo manifesta apoio a Kaká

Muito criticado pelos torcedores do Real Madrid, sobretudo pela demora em se recuperar de uma pubalgia, o meia Kaká ganhou um voto de confiança do principal astro da equipe madrilenha. Nesta quarta-feira, Cristiano Ronaldo elogiou o profissionalismo do brasileiro e disse que ele voltará em breve aos gramados.

Kaká não atua desde a eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões, frente ao Lyon, em 10 de março. Aguardado para retornar no clássico contra o Barcelona, ele não se recuperou em tempo. Também ficou fora da vitória sobre o Valencia, no domingo. E segue treinando à parte nesta semana.

"Vejo que ele está muito bem. Está se recuperando com perfeição e quase está começando a treinar com o restante do elenco. Ele é um grande profissional", assegurou o português, que aproveitou para lamentar a morte de Juan Antonio Samaranch.

"Serão momentos complicados para sua família. Quero dar um abraço forte em todos eles, já que agora é o momento da família se manter unida. Samaranch foi uma pessoa muito importante no mundo do esporte", afirmou.