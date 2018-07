Cristiano Ronaldo bate recorde de Di Stéfano e Real atropela Atlético

Cristiano Ronaldo marcou três gols e garantiu a vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid no clássico deste sábado, em pleno Vicente Calderón, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado fez com que a equipe visitante abrisse quatro pontos de vantagem na liderança da competição.

O Real Madrid foi a 30 pontos, enquanto o Barcelona, que mais cedo empatou sem gols com o Málaga em casa, está com 26. O Sevilla aparece em terceiro, com 24, e o Atlético de Madrid é apenas o quinto colocado, com 21.

Os três gols na casa do adversário também fizeram Cristiano Ronaldo bater um recorde no clássico madrilenho. O craque português se tornou o maior artilheiro da história do confronto, com 18 gols, ultrapassando Alfredo Di Stéfano, que tem 17.

Cristiano Ronaldo se mostrou inspirado desde o início da partida. Logo aos dez minutos, Marcelo cruzou da esquerda e o português cabeceou para grande defesa de Oblak. Os visitantes mantiveram a pressão e conseguiram abrir o marcador aos 23. O camisa 7 cobrou falta da intermediária, a bola desviou na defesa e enganou o goleiro: 1 a 0.

Na etapa final, o Atlético de Madrid esboçou uma reação e perdeu boas chances em chutes de Carrasco e Griezmann. No entanto, Cristiano Ronaldo queria jogo e ampliou a vantagem dos visitantes aos 24 minutos. O camisa 7 avançou pela direita e foi derrubado na área por Savic. O próprio foi para a cobrança e fez o segundo.

O time da casa foi para o tudo ou nada e levou o terceiro de Cristiano Ronaldo em um contra-ataque aos 32 minutos. Isco lançou para Bale, que avançou pela esquerda e cruzou para o português mandar para as redes.

Após o triunfo expressivo no clássico de Madri, o Real agora irá voltar as suas atenções para a Liga dos Campeões, na qual enfrenta o Sporting, terça-feira, em Portugal, pela penúltima rodada do Grupo F. No dia seguinte, o Atlético de Madrid também jogará pela competição continental, contra o PSV, em casa, pelo Grupo D.