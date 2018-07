Cristiano Ronaldo marca dois e Portugal goleia Letônia; Bélgica faz 8 na Estônia

Cristiano Ronaldo marcou duas vezes (uma delas de voleio), perdeu um pênalti e foi o protagonista da goleada de Portugal sobre a Letônia por 4 a 1 neste domingo, em casa, pela quarta rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. O resultado mantém a seleção lusitana na segunda colocação da chave com nove pontos. A Letônia está em penúltimo com três.

A liderança do grupo pertence à Suíça que, mais cedo, bateu as Ilhas Faroe por 2 a 0 em casa, foi a 12 pontos e manteve os 100% de aproveitamento na competição. A seleção derrotada está na quarta colocação, com quatro. Portugal é seguido de perto pela Hungria, que goleou Andorra por 4 a 0 e foi a sete pontos, em terceiro lugar. Andorra é o lanterna ainda sem pontuar.

Para se manter na vice-liderança, a seleção portuguesa contou com uma boa atuação de sua principal estrela. Logo aos 26 minutos, Cristiano Ronaldo recebeu na área e foi derrubado. Pênalti, que o próprio astro do Real Madrid foi para cobrança e abriu o marcador.

Cristiano Ronaldo estava inspirado e criou outra boa chance no primeiro tempo. Ele recebeu na esquerda, levou para o meio e mandou uma bomba. O goleiro Vanins defendeu em dois tempos. Na segunda etapa, o camisa 7 teve ótima oportunidade para ampliar o marcador e desperdiçou um pênalti. A bola bateu na trave, depois no pé de Vanins e saiu.

A Letônia se aproveitou dos erros do adversário e conseguiu igualar o placar aos 22 com Zjuzins, que acertou belo chute da entrada da área. Mas não teve nem tempo de comemorar. Dois minutos mais tarde, Quaresma cruzou para William Carvalho marcar de cabeça e colocar Portugal novamente à frente.

A seleção anfitriã seguiu melhor na partida e fez o terceiro com um belo gol de Cristiano Ronaldo, aos 39 minutos. Quaresma cruzou da direita e o craque português apareceu na segunda trave para completar de voleio. O camisa 7 ainda acertou um chute no travessão, pouco antes de Bruno Alves mandar de cabeça para as redes e sacramentar a goleada.

BÉLGICA ATROPELA ESTÔNIA E LIDERA GRUPO H

A Bélgica arrasou com a Estônia neste domingo com um surpreendente 8 a 1, em casa. O atacante Mertens, do Napoli, foi o principal destaque do jogo com três gols. Lukaku fez dois. Ferreira-Carrasco, Hazard e Meunier completaram a vitória. Anier fez o de honra para os visitantes.

Pela mesma chave, a Grécia buscou o empate nos acréscimos e ficou no 1 a 1 com a Bósnia-Herzegovina, em casa. Karnezis abriu o placar para os visitantes aos 32 minutos do primeiro tempo. Mas aos 48 da etapa final, Tzavellas deixou tudo igual no placar. No outro duelo do dia, Chipre passou por Gibraltar em seus domínios com um triunfo por 3 a 1.

O resultados do Grupo H mantém a Bélgica na liderança com 12 pontos e 100% de aproveitamento. A Grécia continua em segundo lugar, mas agora com os mesmos nove pontos da Bósnia-Herzegovina, a terceira colocada. Chipre está em quarto com os mesmos três pontos da Estônia, em quinto. Gibraltar ocupa a lanterna sem pontuar.