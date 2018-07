Ronaldo marca e Real goleia City em amistoso para quase 100 mil

Com um gol marcado por Cristiano Ronaldo, o Real Madrid venceu o Manchester City com facilidade, por 4 a 1, nesta sexta-feira, em amistoso realizado na Austrália. Diante de um ótimo público de 99.382 pessoas no Melbourne Cricket Ground, o time espanhol dominou a partida que fez parte da pré-temporada dos dois clubes.

O placar do jogo foi aberto aos 21 minutos, quando Karim Benzema acertou um lindo voleio após cruzamento da direita. E, apenas quatro minutos depois, o astro português fez 2 a 0 ao receber lançamento de Toni Kroos e encobriu o goleiro John Hart, que ainda tocou na bola, mas não evitou que a mesma ultrapassasse a linha da meta.

Já no finalzinho do primeiro tempo, aos 43 minutos, o zagueiro Pepe ampliou para 3 a 0 ao completar um escanteio cobrado por Isco, deixando o Real ainda mais absoluto no confronto. Ainda nos acréscimos da primeira etapa, o City descontou com Yaya Toure cobrando pênalti, aos 49 minutos.

No segundo tempo, no qual contou com as entradas dos brasileiros Lucas Silva, Danilo e Casemiro no time, o Real decretou o 4 a 1 com um gol de Denis Cheryshev, outra novidade na escalação, após nova assistência dada por Isco.

Pelo lado do City, além de amargar a derrota, o time viu o meia Fabian Delph, contratado por US$ 12,5 milhões junto ao Aston Villa, sair machucado de campo já aos 20 minutos do primeiro tempo por causa de uma lesão muscular. O novo reforço será submetido a exames neste sábado para saber qual é a real gravidade do problema.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, chegou a marcar um novo gol aos 12 minutos da etapa final, mas o auxiliar assinalou impedimento de forma errada, pois o jogador estava em posição legal.

O amistoso desta sexta fechou a participação do Real nesta competição amistosa chamada de Champions Cup, cuja fase australiana também contou com a presença da Roma. O time espanhol fechou a disputa com quatro pontos, um à frente de Roma e dois à frente do City. O torneio de preparação também acontece na América do Norte e na China, cuja fase chinesa também contará com Real, que pegará a Inter de Milão nesta segunda-feira, para em seguida encarar o Milan, na quinta.