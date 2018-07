Cristiano Ronaldo marca e Real vence na estreia no Espanhol

Não foi a estreia que a torcida esperava, mas o público presente no Santiago Bernabéu não chegou a ficar incomodado com o desempenho do Real Madrid em sua estreia no Campeonato Espanhol. Sem empolgar, o time da casa venceu o modesto Córdoba, que acabou de voltar à primeira divisão, por 2 a 0, com gols de Benzema e Cristiano Ronaldo.

Os anfitriões não levantaram a torcida por causa da atuação apática e das falhas na defesa, que já haviam custado o troféu da Supercopa da Espanha na sexta-feira, diante do Atlético de Madrid. Desta vez, os erros não causaram maiores problemas em razão das limitações do adversário.

O primeiro gol saiu em cobrança de escanteio de Tony Kroos, aos 30 minutos do primeiro tempo. Bem colocado na área, Benzema cabeceou bonito e ainda viu a bola carimbar a trave antes de entrar. O gol de bola parada foi sintomático do jogo, uma vez que o Real não conseguia impor seu estilo mais ofensivo no campo do adversário, por causa da forte marcação do Córdoba.