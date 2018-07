Cristiano Ronaldo marca e volta a garantir uma vitória a Portugal

Bola de Ouro da Fifa no ano passado, Cristiano Ronaldo segue carregando a seleção de Portugal nas costas. Nesta sexta-feira, com a ajuda providencial de um zagueiro rival, ele garantiu a magra vitória portuguesa por 1 a 0 sobre a Armênia, em Algarve, nos arredores de Lisboa, pelas Eliminatórias da Eurocopa/2016.

Esta foi a segunda vitória de Portugal pelo Grupo I e a segunda conquistada graças a Cristiano Ronaldo. Em outubro, o craque marcou aos 50 minutos do segundo tempo para garantir o 1 a 0 sobre a Dinamarca, em Copenhague.

Nesta sexta, na ânsia de tentar decidir, Cristiano Ronaldo deu nove dos 16 chutes a gol de Portugal, segundo as estatísticas da Uefa. Parou duas vezes no goleiro Berezovski, mas conseguiu marcar aos 26 minutos do segundo tempo, em falha da zaga. Voskanyan tinha tudo para cortar bola na zaga, mas ficou esperando o goleiro sair. Nani roubou dele e deu para Ronaldo fazer quase embaixo das traves.

No finalzinho, Eder quase fez o segundo de cabeça, mas acertou o pé da trave. A Armênia respondeu com Pizzelli, aos 47, mas Rui Patrício segurou firme no meio do gol e garantiu a vitória.

Com a vitória, Portugal foi a seis pontos, no segundo lugar, porque a Dinamarca manteve a liderança. Nesta sexta, em Belgrado, os dinamarqueses saíram atrás da Sérvia em um gol de Tosic, logo no início, mas viraram com Bendtner e Kjaer aos 15 e aos 17 do segundo tempo. Bendtner voltou a marcar no fim e decretou a vitória por 3 a 1.

Com um jogo a mais que os rivais, a Dinamarca tem sete pontos, contra seis pontos de Portugal. A Albânia vem em terceiro (quatro), enquanto Sérvia e Armênia somam um ponto cada. Vale lembrar que a Uefa considera que a Sérvia venceu a Albânia por 3 a 0 (W.O.) em partida que não acabou em Belgrado depois de briga generalizada.

FRANÇA TROPEÇA - Já classificada para a Eurocopa por ser dona da casa, a França integra extraoficialmente o Grupo I, mas seus jogos são considerados amistosos e não valem para a pontuação. Nesta sexta, os franceses só empataram em casa com a Albânia, por 1 a 1, em Rennes.

Mavraj fez de cabeça aos 40 minutos do primeiro tempo, em desatenção da zaga. Griezmann, só conseguiu empatar a 17 minutos do fim da partida, em jogada individual. Com duas vitórias e dois empates, a França lideraria o grupo com oito pontos.

Na terça, todos jogam amistosos. A França recebe a Suécia de Ibrahimovic em Marselha, enquanto a Albânia vai a Gênova encarar a Itália. Portugal joga contra a Argentina em Manchester no duelo de Cristiano Ronaldo x Messi, enquanto a Dinamarca vai até Bucareste pegar a Romênia.