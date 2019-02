Cristiano Ronaldo marca, Juventus vence e dispara na liderança do Italiano

A Juventus ficou ainda mais perto do oitavo título consecutivo no Campeonato Italiano, neste domingo. Tirando vantagem do tropeço do Napoli no sábado, a equipe de Turim bateu o Sassuolo por 3 a 0, com direito a gol de Cristiano Ronaldo, e aumentou para 11 pontos a vantagem na liderança da tabela.

O triunfo fora de casa levou a Velha Senhora aos 63 pontos, contra 52 do vice-líder, que apenas empatou com a Fiorentina, no sábado. Com os resultados deste fim de semana, o time de Nápoles terá que buscar uma forte reviravolta no campeonato, faltando 15 rodadas para o fim, para conquistar o sonhado troféu nacional.

Já o modesto Sassuolo segue longe da zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada. O time aparece na 11ª colocação, com 30 pontos.

A vitória deste domingo começou a ser construída aos 23 minutos, quando Cristiano Ronaldo recebeu na entrada da área e acertou forte chute e parou na defesa do goleiro Andrea Consigli, que deu rebote. Bem colocado na área, Khedira só completou para as redes.

No segundo tempo, Cristiano Ronaldo anotou o segundo dos visitantes, aos 25 minutos. Após cobrança de escanteio na área, ele subiu mais que o goleiro e cabeceou para as redes. O português chegou ao seu 18º gol e se isolou na artilharia da competição. E, aos 41, o volante Emre Can selou a vitória.

A Juventus volta a campo na próxima sexta-feira para duelar com o Frosinone, diante de sua torcida, pela 24ª rodada do Campeonato Italiano.