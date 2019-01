Cristiano Ronaldo marca no fim, Juventus vira sobre a Lazio e dispara na ponta

De virada e com gol de Cristiano Ronaldo de pênalti nos instantes finais da partida, a Juventus derrotou a Lazio fora de casa, no Estádio Olímpico, em Roma, neste domingo, e, beneficiada pelos tropeços dos concorrentes, disparou na liderança do Campeonato Italiano.

A rodada foi perfeita para a Juventus, que aumentou a vantagem na ponta em razão dos tropeços dos perseguidores. Agora com 58 pontos, o time de Turim abriu 11 de diferença para o vice-líder Napoli, que empatou sem gols com o Milan no sábado. A Inter de Milão, terceira colocada, também tropeçou ao perder para o Torino neste domingo.

De quebra, o time de Cristiano Ronaldo manteve a longa invencibilidade no torneio. Em 21 jogos, a Juventus ostenta 19 vitórias e dois empates, o que a credencia como provável campeã italiana pela oitava vez consecutiva.

A Lazio, por outro lado, parou nos 32 pontos e perdeu a chance de colar no grupo dos quatro melhores colocados do torneio, que garantem vaga à próxima edição da Liga dos Campeões. Para piorar, o time de Roma desceu duas posições e ocupa agora o oitavo posto.

Em campo, a Juventus passou longe de apresentar o seu melhor futebol e ficou perto de perder sua longa série invicta. Depois de dominar o primeiro tempo e empilhar chances desperdiçadas, a Lazio marcou no começo do segundo tempo com um gol contra de Emre Can.

O time de Simone Inzaghi deu indícios de que seria capaz de segurar a vantagem, mas não repetiu a boa apresentação da primeira etapa e sucumbiu diante de uma Juventus forte, mesmo que distante de jogar seu melhor futebol. O elemento surpresa que teve grande participação na virada da Juventus foi o português João Cancelo.

Saiu dos pés dele, aproveitando rebote dentro da área, o gol de empate. Além disso, o lateral-direito foi derrubado dentro da área nos minutos finais. Cristiano Ronaldo, sumido em campo, converteu a penalidade e garantiu o triunfo.

Os times voltarão a campo no meio de semana pela Copa da Itália. A Juventus vai jogar contra a Atalanta, fora de casa, na quarta-feira. No dia seguinte, a Lazio visitará a Inter de Milão.