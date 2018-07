Cristiano Ronaldo marca, Real vence e é líder provisório na Espanha

MADRI - Com um gol do astro Cristiano Ronaldo e outro do francês Benzema, o Real Madrid venceu o Granada por 2 a 0, no Estádio Santiago Bernabéu, neste sábado, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol. O time merengue chegou aos 53 pontos e ficou dois à frente de Barcelona e Atlético de Madrid, que atuarão apenas neste domingo nesta 21ª rodada da competição nacional.

Autor do primeiro gol do jogo deste sábado, Cristiano Ronaldo exibiu aos torcedores do Real o troféu Bola de Ouro que ganhou neste mês após ser eleito o melhor jogador do mundo de 2013 pela Fifa. O craque português, por sinal, teve bela atuação, pois também participou da jogada do segundo gol e quase fez um golaço de bicicleta, no finzinho do duelo.

O primeiro gol do Real saiu apenas aos 10 minutos do segundo tempo, quando Cristiano Ronaldo recebeu passe da direita na entrada da área, inibiu um marcado com bela finta e chutou no canto esquerdo baixo do goleiro adversário.

Já o segundo gol saiu aos 28 minutos. O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo partiu com a bola dominada pela esquerda, tabelou em velocidade com Cristiano Ronaldo e invadiu a área em clara situação de poder bater para o gol, mas preferiu rolar a bola para o meio para Benzema, que vinha de trás para decretar o 2 a 0.

Essa foi a nona vitória consecutiva do Real, que agora tem Cristiano Ronaldo com 22 gols na artilharia isolada do Espanhol, enquanto o brasileiro Diego Costa, do Atlético de Madrid, aparece como segundo maior goleador, com 19 bolas na rede.

Com a derrota para o Real, o Granada ficou estacionado nos 24 pontos, na décima posição do Espanhol, que neste sábado conta com mais três jogos: Valladolid x Villarreal, Valencia x Espanyol e Sevilla x Levante.