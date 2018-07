Cristiano Ronaldo: 'mereço a Bola de Ouro todos os anos'

DUBAI - No mesmo dia em que ganhou um prêmio de melhor do mundo, em Dubai, o atacante Cristiano Ronaldo disse em entrevista ao jornal "A Bola", de Portugal, que merece vencer a Bola de Ouro deste ano e "de todos os anos". O jogador do Real Madrid concorre ao prêmio da Fifa com o argentino Lionel Messi e o francês Franck Ribéry. "Não sei mereço ou não. Talvez sim, como aconteceu no ano passado ou no ano anterior. Acho que mereço ganhar todos os anos. Gosto de ganhar sempre, mas sei que não depende de mim. Às vezes você ganha, as outras, se perde", declarou Cristiano Ronaldo, em entrevista publicada neste sábado pelo jornal português.

Horas depois de a entrevista ser divulgada, Cristiano Ronaldo ganhou o "Golden Soccer", prêmio de melhor jogador de 2013 concedido pela Associação Europeia dos Agentes de Futebol, entregue em Dubai. Lá, o atacante do Real participou do Dubai International Sports Conference, evento com palestras que busca trazer melhorias para o futebol. O prêmio Bola de Ouro, o mais importante do mundo, será entregue somente no dia 13 de janeiro, em evento da Fifa, em Zurique, na Suíça.

REAL MADRID

Na mesma entrevista ao jornal português, Cristiano Ronaldo negou que tenha ameaçado deixar o Real Madrid em busca de um salário maior. "Queria ficar neste time. Sair não teria nenhuma lógica porque estou no melhor clube do mundo. Me sinto bem no time, querido pelas pessoas, pelo presidente e pelos fãs", declarou o jogador.

Ele também negou qualquer atrito com o técnico José Mourinho, que deixou o Real para treinar o Chelsea no início da temporada. "Voltaria a trabalhar com ele, como voltaria a trabalhar com [Alex] Ferguson ou [Manuel] Pellegrini", afirmou o atacante.