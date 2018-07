Cristiano Ronaldo minimiza empate com México: 'Não precisa de alarmes'

O atacante Cristiano Ronaldo miminizou o empate em 2 a 2 com o México na estreia de Portugal na Copa das Confederações. A seleção portuguesa tinha a vantagem de 2 a 1 até os 46 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate.

"Não precisa de alarmes. Estamos bem. O 2 a 1 era bom, mas eles marcaram no último minuto. Agora temos que pensar no próximo jogo", avaliou o jogador, que deu assistência para Quaresma marcar o primeiro gol do jogo.

"Não era o resultado que queríamos. A equipe tinha o jogo quase ganho e sofremos nos últimos minutos. Mas assim é o futebol. Temos grandes possibilidades (no torneio) e ainda faltam dois jogos (na fase de grupos)".

Portugal volta a jogar pela Copa das Confederações na próxima quarta-feira, 21, contra a Rússia no Estádio do Spartak às 12h (de Brasília). Com a vitória sobre a Nova Zelândia por 2 a 0 no sábado, a seleção anfitriã do torneio é a atual líder do Grupo A com três pontos. Pelo mesmo grupo, México e Nova Zelândia também jogam na quarta, no Estádio Olímpico de Sochi, às 15h.