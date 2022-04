Cristiano Ronaldo mostra reunião em família e publica foto com filha recém-nascida

Cristiano Ronaldo voltou a agradecer pela mensagens de apoio recebidas por ele e seus familiares após a morte de um dos gêmeos, frutos do relacionamento com Georgina Rodríguez. O craque do Manchester United aproveitou também para comunicar que sua esposa e sua filha já estão em casa.

"Queremos agradecer a todos por todas as palavras e gestos gentis. Seu apoio é muito importante e todos sentimos o amor e respeito que você tem por nossa família. Agora é hora de ser grato pela vida que acabamos de dar as boas-vindas a este mundo", escreveu o jogador.

Na imagem divulgada por Cristiano Ronaldo, ele aparece carregando a sua filha recém-nascina. Na foto ainda estão os quatro filhos do craque, além da própria Georgina, liberada pelos médicos para voltar para casa.

Na última segunda-feira, Cristiano Ronaldo surpreendeu ao revelar o falecimento de um dos gêmeos. Segundo a imprensa portuguesa, a morte aconteceu durante o parto. O atacante foi desfalque do Manchester United no confronto diante do Liverpool, e recebeu homenagens dos torcedores rivais.

"Um Mundo... Um esporte.. Uma família global... Obrigado, Anfield. Eu e a minha família nunca esqueceremos este momento de respeito e compaixão", publicou o craque.

Apesar do luto, Cristiano Ronaldo já voltou a treinar com a equipe do Manchester United e poderá estar em campo neste sábado, no confronto frente ao Arsenal, pelo Campeonato Inglês.