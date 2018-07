Cristiano Ronaldo não confirma presença na Bola de Ouro

MADRI - O atacante Cristiano Ronaldo, estrela da seleção portuguesa e do Real Madrid, não confirmou sua presença na festa de entrega da Bola de Ouro da Fifa no dia 13 de janeiro, em cerimônia que será realizada em Zurique, na Suíça. Também concorrem ao prêmio o argentino Lionel Messi e o francês Frank Ribéry. "Estou analisando com o clube se vou a cerimônia, logo veremos", disse em entrevista ao jornal espanhol As.

Grande favorito a desbancar Messi, Ronaldo não esconde ter ficado ofendido com comentários feitos pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter, para estudantes da universidade de Oxford. "Leo é um bom moço", disse, sobre Messi. "Cada pai do mundo gostaria de tê-lo em casa. É um bom homem, é muito rápido", disse. "Joga muito bem, como se estivesse dançando", declarou. "O outro (Cristiano) é como um comandante em campo", disse, imitando militares em um desfile. "Um gasta mais que o outro no cabeleireiro, mas não posso dizer quem é o melhor", disse. "Mas devo dizer. Gosto dos dois. Mas prefiro Messi", disse Blatter.

Dias após ser chamado de 'comandante' por Blatter, Cristiano Ronaldo marcou três gols contra o Sevilla, em vitória do Real Madrid por 7x3 pelo Campeonato Espanhol, e comemorou um de seus gols batendo continência.

MUSEU PESSOAL

As declarações foram feitas por Cristiano Ronaldo durante a inauguração de seu museu pessoal na Ilha da Madeira, Portugal, seu local de nascimento. O memorial recebeu o nome de Museu CR7 e terá espaço para abrigar os 126 troféus conquistados pelo craque ao longo de sua carreira. Quando questionado se tinha espaço para mais um prêmio de melhor do mundo, ele desconversou, "O Museu tem espaço para todos os troféus. Todos são importantes para mim e não consigo destacar nenhum em particular". A inauguração do museu também contou com as presenças de Paulo Bento, técnico da seleção portuguesa, e Pepe, companheiro de Real Madrid e de seleção.