Cristiano Ronaldo não marca, mas Juventus vence Lazio pelo Italiano

Ainda não foi neste sábado que Cristiano Ronaldo marcou o seu primeiro gol pela Juventus. Mesmo assim, o time de Turim não encontrou muitos problemas e superou a Lazio por 2 a 0, em partida disputada no Juventus Stadium e válida pela segunda rodada do Campeonato Italiano.

O confronto deste sábado foi o primeiro de Cristiano Ronaldo pela Juventus em Turim, onde sempre marcou quando defendia o Real Madrid, o que incluiu um histórico golaço de bicicleta na última edição da Liga dos Campeões da Europa. Mas desta vez ele não teve o mesmo sucesso, mesmo com todo o apoio da equipe italiana.

De qualquer forma, a vitória manteve a Juventus com 100% de aproveitamento neste início do Campeonato Italiano, com seis pontos. Já a Lazio faz, até agora, uma campanha ruim, pois também havia perdido na rodada de abertura da competição. E, assim, ainda não pontuou na temporada 2018/2019.

Além de Cristiano Ronaldo, a Juventus também teve o lateral-esquerdo Alex Sandro como um dos seus titulares, enquanto Douglas Costa entrou em campo durante o segundo tempo do confronto. Já a Lazio utilizou desde o início o zagueiro Wallace e o volante Lucas Leiva.

O primeiro gol da Juventus na partida saiu aos 29 minutos da etapa inicial. No lance, Bernardeschi fez o cruzamento da ponta direita e Mandzukic escorou de cabeça, mas Wallace afastou. Só que Pjanic ficou com a bola na entrada da área e bateu rasteiro para fazer 1 a 0.

Com todas as atenções voltadas para ele, Cristiano Ronaldo se movimentou bastante, finalizou algumas vezes e esteve bem próximo de marcar aos 25, quando um chute forte após passe de Douglas Costa parou na boa defesa de Strakosha.

Na sequência, porém, a Juventus marcou. Aos 29 minutos, João Cancelo avançou em velocidade pela direita e cruzou rasteiro na direção pequena área. O goleiro desviou a bola, impedindo que Cristiano Ronaldo finalizasse, mas Mandzukic bateu para as redes, sacramentando a vitória da sua equipe.

Após a nova vitória, a Juventus voltará a jogar no próximo sábado, quando visitará o Parma. No dia seguinte, a Lazio tentará reagir no Campeonato Italiano diante do Frosinone, em casa.