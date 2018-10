Cristiano Ronaldo nega estupro e diz que é 'um exemplo dentro e fora de campo'

A Juventus encara o Manchester United nesta terça-feira, na Inglaterra, no reencontro de Cristiano Ronaldo com o clube pelo qual ganhou projeção mundial. Este retorno à Inglaterra acontece em um momento conturbado para o craque, diante de uma acusação de estupro da qual foi alvo. Mas ele garantiu estar tranquilo sobre o assunto.

"Sei que sou um exemplo dentro e fora do campo de jogo, tenho 100% de certeza disso. É por isso que estou sempre sorrindo, tenho tudo. Jogo em uma grande equipe e tenho uma grande família. Sou um homem feliz", declarou. "Eu e meus advogados estamos seguros, porque a verdade sempre vem à tona."

A polêmica começou há cerca de três semanas, quando uma publicação alemã divulgou uma entrevista com a norte-americana Kathryn Mayorga, que garantiu ter sido estuprada pelo português em 2009, em Las Vegas. Ronaldo imediatamente se declarou inocente e o caso deve seguir pelos próximos meses.

Enquanto isso, o craque segue defendendo as cores da Juventus no Italiano e na Liga dos Campeões, pela qual acontecerá o esperado confronto em Old Trafford. E Ronaldo não escondeu a felicidade por reencontrar o antigo clube, onde atuou entre 2003 e 2009.

"É especial voltar a Manchester. Aqui, eu tenho muitas memórias de vitórias e carinho, em particular com o Sir Alex Ferguson, para quem eu mando um grande abraço. Ele é uma pessoa que me ajudou muito ", comentou.

Ronaldo também evitou entrar em polêmica com Isco. Com o Real Madrid em crise em meio ao péssimo início de temporada, o meia espanhol disse que a equipe não pode "chorar por alguém que não quis estar no clube", em uma clara referência ao português, que respondeu: "Não quero falar sobre o Real. Eles me parecem muito bem".